Ремонт долгий и дорогой. Самые ненадежные кроссоверы и внедорожники

Британский портал What Car? опубликовал рейтинг надежности кроссоверов на основе отзывов 13 тысяч автовладельцев. В список вошли подержанные автомобили возрастом от 6 до 15 лет.

Возглавил рейтинг компактных кроссоверов Suzuki Vitara (с 2015 года по настоящее время): владельцы утверждают, что это самая стойкая модель в линейке Suzuki. Ни один из опрошенных хозяев такого автомобиля не сообщил о том, что его машина была в ремонте за последний год. Портал присвоил кроссоверу рейтинг надежности на уровне 100 процентов.

Наименее надежным в этой категории оказался Mini Countryman (2010-2017 годов): он набрал в рейтинге 83 процента. Почти четверть этих автомобилей отправились в ремонт из-за проблем с двигателем, электрикой, рулевым управлением и подвеской.

Самым надежным семейным кроссовером британские автовладельцы назвали BMW X1 (с 2015 года по настоящее время). Он набрал 97,8 процента в рейтинге. Хозяева сообщили о небольших проблемах с выхлопом и электрикой, однако все неисправности удавалось устранить менее чем за неделю.

А вот наименее надежным был назван Range Rover Evoque (2011-2019 годов): он набрал лишь 61,7 процента. Большая часть автовладельцев жаловались на проблемы с кузовом, подвеской и аккумулятором. Встречались поломки трансмиссии, кондиционера, электрики, тормозов, навигационной системы, двигателя, руля и выхлопной системы. 46 процентов автомобилей находились в ремонте более недели.

Среди больших кроссоверов самым надежным был назван Honda CR-V (2006-2012 годов): автомобиль набрал в рейтинге 95,8 процента. Автовладельцы рассказали лишь о незначительных проблемах с кондиционером и подвеской, устранить их удалось максимально быстро. Причем наибольшее число положительных отзывов набрали варианты с бензиновыми двигателями.

Всего 59,3 процента надежности в рейтинге набрал Land Rover Discovery Sport (с 2014 года по настоящее время). 20 процентов автовладельцев пожаловались на проблемы с выхлопом, 17 процентов - с двигателем, 15 процентов рассказали о неисправностях аккумулятора. В числе проблемных мест были названы также электрика, трансмиссия, кондиционер, кузов и другие. Причем ремонтировать возникшие неисправности было очень дорого.

В числе премиальных SUV наиболее надежным стал Porsche Macan (с 2014 года по настоящее время), набравший в рейтинге 88,1 процента. Хотя и здесь не обошлось без проблем. 14 процентов автовладельцев рассказали о сложностях, возникших с коробкой передач. Однако большая часть поломок была устранена менее чем за неделю.

Наименее надежным стал Land Rover Discovery (2004-2017 годов), набравший всего 43,4 процента. У 13 процентов автомобилей вышли из строя тормоза, двигатель или рулевое управление. 11 процентов автовладельцев рассказали о проблемах с аккумулятором и с кузовом. Жаловались также на электрику, коробку передач, топливную систему и подвеску. Ремонт был дорогим, правда большинство автомобилей удалось вернуть в строй менее чем за неделю.