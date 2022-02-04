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04.02.2022 03:45
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Чаще всего дети заражаются COVID-19 в семье от взрослых

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Фото: iStok
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"Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно - малыши до 2-х лет", - цитирует эксперта РИА Новости. По словам Пшеничной, детский организм реагирует на вирус более бурно, это связано с особенностями детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами.

Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы - самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким. Это вызывает явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.

Накануне стало известно, что Минздрав фиксирует значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, эта тенденция особенно проявляется в последнюю неделю. Рост - более чем в 2,2 раза. "Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это именно дети", - заявил Мурашко. Что касается стационарной помощи, то почти 10 тысяч детей госпитализированы с коронавирусом.

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