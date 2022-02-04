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04.02.2022 21:09
Рубрика: Экономика

Росреестр перечислил пять способов стать владельцем заброшенной недвижимости

Текст: Нина Егоршева
В Росреестре рассказали, что делать тем, кто хочет стать владельцем заброшенного дома или земельного участка. Инструкцию, как правильно это сделать ведомство разместило на своей странице в Instagram.
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

Сообщается о пяти способах стать владельцем заброшенной недвижимости. Первый предполагает поиск владельца и покупку участка. Для этого нужно обратиться к председателю СНТ или в местную администрацию, поискать информацию на публичной кадастровой карте и запросить выписку из ЕГРН. "Если выясниться, что у объекта есть собственник, то с ним следует договориться о приобретении дома и земельного участка. После этого сделка оформляется по договору купли-продажи", - говорится в сообщении Росреестра.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Хозяин может и сам отказаться от запущенного участка. Для этого можно обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением. На такие объекты недвижимости регистрируется право собственности (например, муниципалитета) одновременно с регистрацией прекращения права собственника, который от него отказался. После объекты недвижимости выставят на торги или передадут в аренду новому владельцу.

Участок можно получить уже после его изъятия. Отмечается, что участок может быть изъят, если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по целевому назначению в течение трех лет. В этом случае изъятие производится только если прежний владелец не устранил данное нарушение, и только на основании решения суда. Если участок все-таки был изъят, он становится частью муниципальной собственности и тогда его можно купить.

Если владельца найти не удалось, участок можно оформить. Для начала сведения о бесхозном объекте вносятся в ЕГРН. С соответствующим заявлением в Росреестр обращается муниципалитет. Через год со дня постановки недвижимости на учет уже можно обращаться в суд с требованием о признании на него права муниципальной собственности. Эти изменения фиксирует Росреестр. После чего землю вместе с домом можно купить на торгах или арендовать.

Последний способ - это оформить участок по приобретательной давности. Закон разрешает гражданам или юрлицам, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно владеют им как своим собственным на протяжении 15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности. Для этого необходимо подготовить пакет документов для обращения в суд. После получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности.

Ранее Росреестр назвал регионы-лидеры по гаражной амнистии. Так, больше всего участков и гаражей зарегистрировано в Татарстане и Мордовии. В числе лидеров также Тверская, Омская и Нижегородская области. Сообщается, что гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026 года.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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