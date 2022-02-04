Россия призвала НАТО прекратить поставки оружия на Украину

Страны НАТО должны перестать нагнетать истерику вокруг Украины и прекратить отправлять туда оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что расширение военной помощи Украине затрудняет поиск мирного решения конфликта в Донбассе.

"Все это играет на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать, выслать неугодных, расправиться с непокорными", - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, Москва рассчитывает на то, что киевские власти проявят самостоятельность и перестанут следовать советам НАТО, "потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва". Кроме того, Киеву надо начать полноценный диалог с Донецком и Луганском для поиска мирного решения конфликта.