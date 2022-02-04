Системы контроля внимания водителей оказались не слишком эффективны

Американская исследовательская компания AAA провела тесты систем мониторинга состояния водителя - и пришла к выводу, что они требуют доработок.

Сегодня автопроизводители для мониторинга водителей используют комплексы двух типов - одни работают на базе видеокамеры, которая "смотрит" в лицо и анализирует движение глаз человека, другие имеют датчики на руле, следящие за силой обхвата обода "баранки" ладонями.

В обоих случаях цель телематических систем проста - следить за тем, чтобы водитель не отвлекался или не засыпал. Если идентифицируются признаки усталости, невнимательности или недомогания, системы подают звуковые и световые сигналы или (в случае с продвинутыми авто) могут даже дать команду автомобилю автоматически остановиться на обочине.

AAA испытало такие комплексы в четырех автомобилях разных производителей - это Cadillac Escalade, Subaru Forester, Hyundai Santa Fe и Tesla Model 3. Каждого типа систем по два экземпляра.

Комплексы на основе камеры в Cadillac и Subaru быстрее обнаруживали отсутствие внимания водителя - в среднем за 10 секунд. Они реагировали на ситуации, когда человек отвел глаза от дороги вниз или закрывал их. Благодаря инфракрасному диапазону функции работают даже в ночное время. Однако камеру легко обмануть, если надвинуть на глаза солнцезащитные очки со слишком темными стеклами. Кроме того, специалисты AAA отмечают, что 10 секунд - это все же слишком долго, поскольку при трассовой скорости 104 км/ч автомобиль за это время проедет около 1,6 км.

Мониторинг состояния водителя по обхвату руля ладонями в Tesla и Hyundai работает хуже - то, что водитель отвлекся и не держит руль система "понимает" только через одну минуту. Минута на скорости 104 км/ч означает, что автомобиль проедет без участия человека около 9,66 км.

В AAA считают, что автопроизводителям в обоих случаях стоит сократить время реагирования систем, тогда они станут эффективнее и повысят безопасность управления авто.