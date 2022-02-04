Трейлер: второй сезон сериала "Пассажиры" выйдет 25 февраля

Второй сезон сериала "Пассажиры" с подзаголовком "Последняя любовь на Земле" выйдет на сервисе START 25 февраля. А пока он обзавёлся новым трейлером.

Создатели обещают восьмисерийный "перезапуск с новыми героями", хотя финал первого сезона, в котором герой Кирилла Кяро передает руль такси Сергею Гилеву ("Чики"), и так намекал на смену актерского состава.

Новый водитель желтого "Мерседеса" продолжит дело предшественника - будет возить неприкаянную душу до того момента, как он все свои дела на грешной Земле не закончит, не простит кого нужно, не выполнит обещание и т.д.

Помогать современному Харону в этом будет пассажирка Мэри (Аня Чиповская), и спойлерный подзаголовок сериала выдает, что между героями возникают чувства, которые могут им помешать в обретении собственного покоя.

По словам создателей, они старались снять драму, фантастику, триллер и комедию.

Первый сезон "Пассажиров" вышел на START в декабре 2020 года. Бразильский стриминговый сервис Globoplay приобрел эксклюзивные права на его показ в Бразилии.

Предыдущий трейлер второго сезона доступен здесь.

Режиссер - Артем Литвиненко, авторы сценария - Руслан Сорокин, Екатерина Соколова-Жубер, Анна Аносова, Евгений Израйлит, Лариса Леоненко.

В ролях: Сергей Гилев, Аня Чиповская, Надежда Маркина, Ирина Рахманова, Кирилл Кяро, Сергей Шакуров, Наталья Вдовина, Никита Кологривый, Евгений Сидихин, Вероника Мохирева, Юрий Чурсин, Ольга Науменко, Лев Малишава, Евгения Громова, Данил Иванов, Полина Долиндо, Иван Верховых, Александра Булычева, Любовь Хацкевич, Инга Фишлер, Андрей Лиейлас, Руслан Медведев, Никита Дювбанов.