У российского авторынка новый бестселлер. Lada Vesta - вторая

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в январе в России было продано 91 662 автомобиля, из которых 6206 авто - Kia Rio. Это самый больший объём по моделям, и, таким образом, "кореец" становится бестселлером в январе.

С небольшим отставанием идёт Lada Vesta - 5953 автомобиля было реализовано в январе, что на 394 авто меньше, чем в 2021 году в этом же месяце. Третье место занимает дефицитная Lada Granta с результатом 5526 авто (- 2194 шт.).

На четвёртом месте, которое обычно занимает Hyundai Creta, теперь обосновался Solaris: 4898 авто (+ 1417 шт.). Кроссовер марки - на пятом месте: 4153 машины (- 1548 шт.). Renault Duster занял шестую позицию, найдя 3021 покупателя (+ 133 шт.).

Toyota RAV4 оказалась на седьмом месте в топ-10 самых продаваемых моделей в январе 2022 года: кроссовер выбрали 2762 человека (+ 441 шт.).

Семейство Lada Niva, проданное к количестве 2555 единиц (- 254 шт.), заняло седьмую строчку, следом идёт универсал Largus с результатом 2237 авто (- 142 шт.).

Десятое место - Volkswagen Polo: "немец" сумел найти 2161 клиента (- 1095 шт.).