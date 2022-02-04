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04.02.2022 15:35
Рубрика: Власть

В ходе визита Путина в Китай подписаны контракты по газу и нефти. Главное

Текст: Айсель Герейханова
В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин принят пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Среди них - совместное российско-китайское заявление о международных отношениях, контракты по газу и нефти, а также соглашения в налоговой, инвестиционной, культурной и космической сфере. "Российская газета" публикует главное.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Россия и Китай построили "отношения нового типа", превосходящие военно-политические союзы времен холодной войны, говорится в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина.

"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по "дальневосточному" маршруту.

"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

"Роснефть" и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года.

"Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.

Министерство экономического развития РФ и Министерство коммерции КНР приняли совместное заявление о завершении работ по разработке дорожной карты по развитию двусторонней торговли товарами и услугами. Кроме того, ведомства подписали меморандум об обоюдном взаимопонимании по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого ("зеленого") развития.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Главное таможенное управление КНР подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.

Подписан документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.

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