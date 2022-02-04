Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола

Напомним, что наше законодательство действительно требует определять концентрацию запрещенных к употреблению за рулем веществ только для алкоголя. Его концентрация не должна превышать в выдохе 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови. А для психотропных и прочих наркотических веществ концентрация не установлена.

Достаточно обнаружения в мочи или крови их присутствия, чтобы признать водителя нетрезвым и отправить его передвигаться пешком или на общественном транспорте. И уже не раз звучали предложения, в том числе от депутатов, исправить это положение дел. Очередная попытка гражданина оспорить существующую практику через суд потерпела фиаско.

В Верховный суд с иском о признании частично недействующими некоторых пунктов Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и Правил проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании обратился некто Сосков. По его мнению, заключение о состоянии опьянения благодаря этим пунктам выносится независимо ни от количества, ни от целей приема того или иного препарата.

Но психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов. Такое положение дел, по его мнению, противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленному в Конституции.

Верховный суд указал, что в соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии опьянения, управление транспортными средствами в состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Для констатации нахождения лица в состоянии опьянения наркотическими или психотропными веществами, а также иными вызывающими опьянение веществами (за исключением алкоголя) не установлено предельно допустимых концентраций этих веществ в организме человека. Таким образом, употребление любого количества указанных веществ, приводящее к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющего транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения.

Позиция Соскова о необходимости указания помимо наименования выявленных психотропных веществ также цели их приема и размера концентрации в момент исследования лишена правового основания. Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей его, которое, в частности, может быть следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов.

Кроме того, инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном его влиянии на способность управлять транспортными средствами.

На этом основании ВС иск отклонил, но указал, что его решение можно обжаловать в Апелляционной коллегии Верховного суда. Пошел ли на это Сосков - редакции пока неизвестно.

Надо сказать, что это не первый такой иск. И позиция Верховного суда остается неизменной. Но, возможно, если депутаты закрепят в Кодексе об административных правонарушениях необходимость установления концентрации того или иного препарата, его позиция изменится.