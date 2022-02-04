Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.02.2022 08:15
Рубрика: Видео

Видео: голодный кабан сам запрыгнул в кузов

Текст: Вадим Давыденко

Какой же молодой кабанчик не любит быстрой езды, да с ветерком, да по хрусткому свежему снегу? Только тот, который не хочет покушать или стесняется посторонних глаз.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: машина с тремя детьми "сбежала" от нетрезвой автомобилистки

Но этот обитатель заповедника на Вологодчине (увы, это все, что мы знаем о новом герое Сетей) - не из застенчивых. Затяжные морозы и нехватка подножного корма выгнали его из лесной чащи к людям и их зимним кормушкам, а дерзость и сообразительность помогли набить брюхо сытной смесью из жмыха, зернофуража и картофеля.

Но для этого молодому копытному пришлось преодолеть природную осторожность и приблизиться к кузову мотосаней егеря, снявшего это видео. Когда стало понятно, что никакой опасности нет, а запах теплого подсолнечного жмыха вскружил голову голодному зверю, он смело запрыгнул в кузов и принялся пятачком распаковывать мешки: а что тут у вас вкусненького? это ведь все мне, да?

Судя по прогнозу погоды для Вологодчины, катания кабанчика на мотосанях с комбикормом продлятся как минимум до последней декады февраля. А потом антициклон принесет потепление до +2+3 и из-под снега появятся корешки, молодая травка и прошлогодние желуди.

Видео: припаркованные у обочины машины сползли в реку
#видео