Видео: голодный кабан сам запрыгнул в кузов

Какой же молодой кабанчик не любит быстрой езды, да с ветерком, да по хрусткому свежему снегу? Только тот, который не хочет покушать или стесняется посторонних глаз.

Но этот обитатель заповедника на Вологодчине (увы, это все, что мы знаем о новом герое Сетей) - не из застенчивых. Затяжные морозы и нехватка подножного корма выгнали его из лесной чащи к людям и их зимним кормушкам, а дерзость и сообразительность помогли набить брюхо сытной смесью из жмыха, зернофуража и картофеля.

Но для этого молодому копытному пришлось преодолеть природную осторожность и приблизиться к кузову мотосаней егеря, снявшего это видео. Когда стало понятно, что никакой опасности нет, а запах теплого подсолнечного жмыха вскружил голову голодному зверю, он смело запрыгнул в кузов и принялся пятачком распаковывать мешки: а что тут у вас вкусненького? это ведь все мне, да?

Судя по прогнозу погоды для Вологодчины, катания кабанчика на мотосанях с комбикормом продлятся как минимум до последней декады февраля. А потом антициклон принесет потепление до +2+3 и из-под снега появятся корешки, молодая травка и прошлогодние желуди.