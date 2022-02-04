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04.02.2022 02:25
Рубрика: Общество

Вирусолог Аграновский: "Омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль

Вирусолог Алексей Аграновский напомнил, что в России сейчас циркулирует не только штамм "омикрон". Есть и другие варианты коронавируса.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Инфекционист оценил опасность нового подвида штамма "омикрон"

Например, "дельта" в масштабах страны сейчас выявляется реже - менее 50 процентов случаев COVID-19. Но данный штамм более патогенный, поэтому случаи тяжелого течения заболевания еще будут. И два человека из 100 могут умереть. "А еще оба штамма могут дать постковидный синдром", - объяснил Аграновский в эфире радио Sputnik.

В то же время "омикрон" представляет опасность для детей, так как у них часто бывает серьезное осложнение - бронхиолит (воспаление мелких отделов бронхиального дерева).

По словам вирусолога, есть вероятность появление нового варианта SARS-CoV-2: когда "альфа", "омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль. "Возможно и эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", - добавил Аграновский.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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