"ВКонтакте" обрушился по всей России

Сервисы "ВКонтакте" недоступны российским и зарубежным пользователям. Об этом свидетельствуют жалобы, которые появляются в других социальных сетях, а также данные сервиса Downdetector.ru.

Так, в Twitter вышел в российский топ хештег #вкживи, который традиционно появляется, когда самая популярная в нашей стране соцсеть испытывает перебои в работе.

#вкживи

опять письма голубем доставлять pic.twitter.com/jhSnbAfejc — я не эдвард элрик (@dimasevanss) February 4, 2022

Ты тоже пришёл в Твиттер, чтобы посмотреть, жив ли ВКонтакте? #вкживи — Daniel M.  (@DanielMyslivets) February 4, 2022

Администрация "ВКонтакте" утверждает, что в курсе ситуации и принимает меры по устранению сбоя.

У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой ВКонтакте, но мы уже оперативно восстанавливаем работу. — ВКонтакте (@vkontakte) February 4, 2022

Предыдущий крупный сбой в работе соцсетей произошел в октябре 2021 года, когда на протяжении нескольких часов не работали Facebook, Instagram, WhatsApp и другие сервисы Meta.