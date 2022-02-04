"ВКонтакте" обрушился по всей России

Сервисы "ВКонтакте" недоступны российским и зарубежным пользователям. Об этом свидетельствуют жалобы, которые появляются в других социальных сетях, а также данные сервиса Downdetector.ru.
Так, в Twitter вышел в российский топ хештег #вкживи, который традиционно появляется, когда самая популярная в нашей стране соцсеть испытывает перебои в работе.
#вкживи традиционная пикча pic.twitter.com/rYR6ppXi0S— фенол🌠 (@anya_takie_dela) February 4, 2022
#вкживи— я не эдвард элрик (@dimasevanss) February 4, 2022
опять письма голубем доставлять pic.twitter.com/jhSnbAfejc
Ты тоже пришёл в Твиттер, чтобы посмотреть, жив ли ВКонтакте? #вкживи— Daniel M. (@DanielMyslivets) February 4, 2022
у всех вк здох? #вкживи pic.twitter.com/0zs0DIq07u— уползанец уолли уэст (@zmei_oblezlyi) February 4, 2022
Администрация "ВКонтакте" утверждает, что в курсе ситуации и принимает меры по устранению сбоя.
У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой ВКонтакте, но мы уже оперативно восстанавливаем работу.— ВКонтакте (@vkontakte) February 4, 2022
Предыдущий крупный сбой в работе соцсетей произошел в октябре 2021 года, когда на протяжении нескольких часов не работали Facebook, Instagram, WhatsApp и другие сервисы Meta.