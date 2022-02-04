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"ВКонтакте" обрушился по всей России

Текст:   Антон Благовещенский
04.02.2022,  
19:09

Сервисы "ВКонтакте" недоступны российским и зарубежным пользователям. Об этом свидетельствуют жалобы, которые появляются в других социальных сетях, а также данные сервиса Downdetector.ru.

"ВКонтакте" усилит защиту аккаунтов пользователей

Так, в Twitter вышел в российский топ хештег #вкживи, который традиционно появляется, когда самая популярная в нашей стране соцсеть испытывает перебои в работе.

Администрация "ВКонтакте" утверждает, что в курсе ситуации и принимает меры по устранению сбоя.

Предыдущий крупный сбой в работе соцсетей произошел в октябре 2021 года, когда на протяжении нескольких часов не работали Facebook, Instagram, WhatsApp и другие сервисы Meta.

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