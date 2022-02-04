Захарова прокомментировала ситуацию с Deutsche Welle

Сдача аккредитации сотрудниками Deutsche Welle не означает, что им необходимо уезжать из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в течение сегодняшнего дня журналисты московского корпункта должны сдать свои аккредитации.

Также, по словам Захаровой, по состоянию на утро 4 февраля никто из корпункта не связывался с представителями российского внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне Москва объявила о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ. Россия прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle и закрывает ее корреспондентский пункт. Все аккредитации сотрудников DW аннулированы.