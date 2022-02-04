Захарова: Россия готова к нормализации ситуации с немецкими СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что Россия готова к диалогу с немецкой стороной в отношении средств массовой информации.

"Если Германия пойдет на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать", - приводит РИА Новости заявление Захаровой.

Ранее МИД объявил о запрете вещания немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер на "недружественные действия ФРГ" по запрету спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ. Также в МИД сообщили о закрытии корпункта и аннулировании аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.