Захарова указала немецкому дипломату, что у RT DE все в порядке с лицензией

Российский телеканал RT DE, вещание которого запретили немецкие власти, не имеет проблем с лицензией. На этот факт официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала своей коллеге из ФРГ Андреа Зассе, которая призвала не сравнивать ситуации вокруг запрета RT DE и Deutsche Welle.

"Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Она также добавила, что вещание RT DE осуществлялось из российской столицы, а Берлин не обладает лицензией на немецкий язык.

Ранее Зассе заявила, что нельзя сравнивать запрет на работу немецкого и российского СМИ, поскольку работу последнего запретил независимый регулятор. Кроме того, по ее мнению, российский канал не имел лицензии.

В начале февраля немецкая комиссия по лицензированию и надзору за СМИ приняла решение запретить вещание RT DE в стране. В качестве ответной меры российские власти решили закрыть корреспондентский пункт DW в России.