5 вещей, которые обязательно нужно держать в автомобиле в морозы

Зимой от водителя требуется максимальная внимательность и предусмотрительность. В частности, чтобы исключить целый ряд проблем, желательно держать в машине набор вещей, облегчающих эксплуатацию автомобиля.

Спирт, омывайка

Под номером один в нашем списке расположился размораживатель. Речь идет практически о любых жидкостях, в состав которых входит спирт - от настойки боярышника из аптеки и профессиональных размораживателей замков из автомагазинов до собственно спирта (самый лучший вариант).

Такие вещества, как известно, обладают высокой проникающей и водоотталкивающей способностями. Их можно залить шприцом в личинки замков дверей, если последние замерзли, или, как вариант, добавить спиртосодержащую жидкость в бачок омывателя, в котором замерзла контрафактная или недостаточно стойкая к морозам "незамерзайка".

Используя спирт, разведенный с водой (можно добавить несколько капель глицерина), можно также эффективно предотвращать запотевание стекол. Смачиваем салфетку или тряпку и растираем поверхность стекол изнутри насухо. В результате в течение как минимум нескольких часов стекло будет остается чистым. Не поленитесь также закинуть в багажник лишнюю тару с омывайкой. Помните, что она подойдет не только для заливки в бачок омывателя, но и, к примеру, для проливки задубевших щеток стеклоочистителей и обледеневших проемов дверей.

Лопата, траки, насос

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Зимой, в особенности если ваша машина моноприводная, становится необходимостью держать в автомобиле средства, которые позволят откопаться из снега. Речь прежде всего о лопате, которая окажется совершенно незаменимой, если автомобиль завязнет при выезде из нерасчищенного парковочного места.

Также настоятельно рекомендуем держать в багажнике трос и так называемые "траки" (антипробуксовочные ленты и "трапики") - небольшие дорожки, внешне напоминающие гусеницы. Если долго не удается выехать из снежной каши, необходимо подложить траки под ведущие колеса. Автомобиль вкатится на трак, как на гусеницу, и выберется снежной ловушки.

Еще одна полезнейшая вещь, которую возит с собой далеко не каждый водитель, - автонасос. Это устройство понадобится после того, как вы стравите воздух как минимум в ведущих колесах до 1 атмосферы. После этой манипуляции пятно контакта с дорогой увеличится, равно как ваши шансы выехать из снежного плена. Затем останется лишь подкачать резину.

Пуско-зарядное устройство

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Шансы, что ваш автомобиль не заведется утром в сильный мороз будут тем выше, чем старее аккумуляторная батарея. Если это ваш случай, обязательно имейте при себе хотя бы простенькое пуско зарядное устройство. Это легкое и компактное приспособление которое нередко называют бустером или "пускачом", способно не только запустить двигатель, но и подзарядить АКБ.

Бустеры, как правило, имеют меньшую емкость, чем АКБ, однако у них больше ток холодного пуска (устройства, которые представлены на нашем рынке, как правило, имеют емкость до 30 ампер. Однако минимальный показатель пускового тока равен 1000 ампер). Использовать бустер проще, чем думают многие.

Просто цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и заводимся. К достоинствам бустеров можно отнести их компактность. Вы можете брать с собой устройство в дорогу и перевозить его в багажнике при минимальных жертвах полезным пространством. Многие такие модели, кстати, заряжаются через USB-слот, а по размеру сопоставимы с небольшим пауэрбанком для смартфонов.

Щетка со скребком

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Казалось бы, очевидная вещь - щетка и скребок имеются практически у каждого водителя. Однако щетка щетке - рознь. Хорошая щетка должна помочь быстро и эффективно очистить машину как от снега, так и от льда. У правильной модели ворс должен быть прочным и эластичным, чтобы, с одной стороны - эффективно счищать снег, а с другой - не повредить ЛКП кузова.

Пластик скребка в свою очередь должен быть негнущимся и устойчивым к механическим воздействиям. Хорошо, если на щетке будет дополнительная резиновая секция. Ею удобно очищать стекла от грязи и подтаявшего снега.

Рукояти качественных щеток должны изготавливаться из упругих теплоизоляционных материалов. Иногда имеет смысл держать в машине сразу две щетки. Первая, 40-ти или 50-сантиметровая, подойдет для смахивания небольшого слоя снега, а длинная раздвижная щетка со скребком понадобится при обильных снегопадах.

Силиконовая смазка

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Перед тем, как отправиться на автомойку в зимнее время, да и просто перед обещанным метеорологами похолоданием, будет крайне не лишним обработать уплотнители дверей, окон и багажника спецсредствами.

Первым в этом списке должна стоять силиконовая смазка, которая обладает водоотталкивающими свойствами, равно как повышает герметичность, звукоизоляцию и теплозащиту.

Слой полимера защищает резину от высыхания и успешно борется с примерзанием дверей в морозную погоду. Нелишним, кстати, будет обработать и дворники. Для этого нужно их смазать силиконовой смазкой и хорошенько протереть чистой салфеткой. В результате вы получите защиту от примерзания и плавный ход щеток.

Отметим, что за неимением силиконовой смазки можно воспользоваться также старой-доброй "вэдэшкой". Чудодейственная смазка как минимум удалит влагу из проемов дверей и обеспечит, какой-никакой, смазывающий эффект.