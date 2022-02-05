Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине

Утверждения представителей США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek.

По его словам, Вашингтон уже несколько месяцев "будоражит" весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии", но вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для большей убедительности в ход и пошли "утечки" неких разведданных, говорится в заявлении Антонова, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Дипломат снова подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом посол выразил обеспокоенность позицией США по ситуации вокруг Украины и опасными действиями Вашингтона по накачке Киева оружием. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, делающей все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве.

Антонов призвал США не разыгрывать сцены для легковерных. Он отметил, что подобные "сочинения" на тему российских операций "под чужим флагом", судя по всему, преследуют цель создать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса.

Ранее посольство России в США заявило, что не удивлено появлению "креативного" сценария, озвученного в Госдепартаменте и Пентагоне о подготовке операции против Украины под "чужим флагом". По мнению дипломатов, это свойственно США, и в мире помнят, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции, включая всем известную пробирку Пауэлла.