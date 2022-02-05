Новости

Профессор Пшеничная: К середине февраля наступит пик заболеваемости COVID-19 04:56
Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине 04:05
Специалисты США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе 03:40
Эпидемиолог Руженцова: Постковидный синдром "омикрона" может быть легче "дельты" 03:15
В Перу 7 человек погибли при крушении туристического самолета 02:55
США решили восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана 02:36
В США число скончавшихся из-за коронавируса превысило 900 тысяч 02:10
Нацсобрание Франции отклонило резолюцию о предоставлении убежища Ассанжу 01:50
Вильфанд: Жителей центра европейской части РФ ждут оттепель и дожди 01:29
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 01:10
Парламент выразил недоверие правительству Черногории 00:49
В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время 00:41
Постпредство РФ назвало непрофессиональной реакцию ОБСЕ на меры против DW 00:33
Сборная России сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу 00:16
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Главный тренер российской сборной прокомментировал победу над Украиной 04.02.2022
Опубликовано видео невероятного гола сборной России в ворота Украины 04.02.2022
Власти ФРГ могут оштрафовать Telegram на 55 млн евро 04.02.2022
За сутки 186 военных вылечили от коронавируса 04.02.2022
Видео Little Big собрало более 3 миллиардов просмотров в Интернете 04.02.2022
Идущая второй сборная России по фигурному катанию все равно должна взять командное золото 04.02.2022
Десантники совершают лыжный пробег, посвященный 80-летию Вяземской операции 04.02.2022
Захарова указала немецкому дипломату, что у RT DE все в порядке с лицензией 04.02.2022
Сборная России по футзалу ведет в счете после первого тайма матча с Украиной 04.02.2022
Тело бывшей "Мисс Кузбасс" обнаружено в лесополосе в новой Москве 04.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 04:05
Рубрика: Власть

Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Утверждения представителей США о якобы подготовке Россией "операции под чужим" флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину

По его словам, Вашингтон уже несколько месяцев "будоражит" весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии", но вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для большей убедительности в ход и пошли "утечки" неких разведданных, говорится в заявлении Антонова, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Дипломат снова подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом посол выразил обеспокоенность позицией США по ситуации вокруг Украины и опасными действиями Вашингтона по накачке Киева оружием. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, делающей все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве.

Антонов призвал США не разыгрывать сцены для легковерных. Он отметил, что подобные "сочинения" на тему российских операций "под чужим флагом", судя по всему, преследуют цель создать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса.

Ранее посольство России в США заявило, что не удивлено появлению "креативного" сценария, озвученного в Госдепартаменте и Пентагоне о подготовке операции против Украины под "чужим флагом". По мнению дипломатов, это свойственно США, и в мире помнят, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции, включая всем известную пробирку Пауэлла.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Россия и США

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Главное
Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине
Постпредство РФ назвало непрофессиональной реакцию ОБСЕ на меры против DW
Bloomberg увидел в России "финансовую крепость" против западных санкций
Вильфанд: Жителей центра европейской части РФ ждут оттепель и дожди
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах