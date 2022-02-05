Что делать, если алкотестер показывает наличие алкоголя, а водитель не пил

Если у инспектора ГИБДД возникли подозрения в трезвости водителя, то он вправе провести освидетельствование последнего на алкогольное опьянение, предложив ему подышать в алкотестер. Водители, не сомневающиеся в своей трезвости, как правило, соглашаются на такую проверку, но, увы, известны случаи, когда прибор показывает положительный результат. Что делать в таком случае?

Если инспектор заподозрил водителя в нетрезвости (он должен ориентироваться на следующие признаки - запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке), он должен предложить водителю дунуть в алкотестер.

Важный момент - эта процедура должна проводиться либо под видеозапись, либо в присутствии двух понятых, а оборудование иметь непросроченную лицензию и стерильные сменные насадки.

Предположим, вы согласились на "продувку" на месте. Если после проведения процедуры на экран выводится информация о том, что содержание алкоголя превышено (согласно действующему закону, количество алкоголя не должно превышать 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), а водитель в последние сутки не употреблял спиртных напитков, имеет смысл требовать повторения процедуры продувки. В конечном счете, не исключены и технические сбои и человеческий фактор.

Как бы то ни было, на этапе как первой, так и повторной продувки снимаем процесс на видео. Убеждаемся, что мундштук распаковывают и вставляют в вашем присутствии, а также просим предоставить документацию на прибор, фиксируем его характеристики и срок действия его лицензии.

Если и повторная продувка показала, что вы пьяны, требуйте теперь уже медицинского освидетельствования в профильном медучреждении. Для этого в протоколе, составляемом по факту проверки на месте, следует указать, что вы не согласны с результатами освидетельствования на месте и требуете проведения медицинского освидетельствования в специальном медицинском учреждении.

Теперь сотрудник ГИБДД составит отдельный протокол, который должны будут подписать двое понятых, которым придется сопровождать водителя и инспектора в медицинское учреждение. Как вариант, можно обойтись без понятых, но фиксировать весь процесс на видео. Доставку в поликлинику, больницу или другой профильный медцентр должны обеспечить сотрудники ГИБДД.

В медучреждении имеются, соответственно, стационарный алкотестер, оборудование для забора крови и исследований анализа мочи. Здесь водитель должен будет прежде всего вновь дунуть в алкотестер (под видеозапись или в присутствии двух свидетелей). Если показания превысили лимит в 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, то берется вторая проба - через 20 минут после первой. С большой степенью вероятности будут проведены также дополнительные анализы с забором мочи и/или крови с целью лабораторного определения веществ или их метаболитов (кроме алкоголя), вызвавших опьянение. По результатам этой проверки также составляется протокол, в котором водитель должен указать, согласен ли он с заключением медиков.

Если и эти результаты (равно как медучреждение или квалификация медиков) вызывают сомнения, у водителя есть лишь два часа после первичного обследования (иначе результаты не будут приняты судом), чтобы пройти еще один тест, на этот раз в независимом медицинском учреждении, имеющем лицензию для проведения такого рода экспертизы. Не исключено, что именно этот независимый тест установит, что на момент остановки экипажем ГИБДД вы были трезвы, и эту документацию можно будет использовать для того, чтобы оспорить выводы ранее проведенных экспертиз в суде.

Обращаться следует при этом в судебную инстанцию по месту нахождения подразделения ГИБДД, в котором работает инспектор, выписавший протокол. В иске нужно будет указать все обстоятельства дела. Если судом будет установлено, что на любом этапе проведения освидетельствования были допущены нарушения, это приведет не только к отмене постановления, но и привлечению нарушителей к ответственности.

Помните также, что на любом этапе проверки не следует заявлять об отказе от освидетельствования. В противном случае это может грозить штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до полутора лет. Тем не менее в ряде случаев (например, когда у вас возникли сомнения в корректной работе алкотестера) не только можно, но и нужно зафиксировать свой отказ от медосвидетельствования на месте, заявив о намерении отправиться сразу на медицинское освидетельствование в поликлинику или больницу.