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05.02.2022 07:30
Рубрика: Общество

Диетолог Соломатина рассказала, какие консервы могут вызвать рак

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые консервированные продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний из-за содержащейся в них пищевой добавки.

Фото: iStock
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Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, речь идет о бензоате натрия, который имеется в консервах промышленного изготовления.

"Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов", - отмечает эксперт.

Впрочем, по словам Елены Соломатиной, небезопасными для здоровья могут оказаться и домашние консервы из-за большого содержания в них соли. Злоупотребление этим продуктом может вызвать повышение давления у склонных к этому людей и даже гипертонический криз. "Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов", - напоминает врач.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертов Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) при Россельхознадзоре, такие пищевые добавки, как бензоат натрия и сорбиновая кислота в том количестве, в котором их добавляют, например, в красную икру безопасны для потребителя.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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