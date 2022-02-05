"Газпром": Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа

Из подземных газохранилищ Европы Европы отобрано уже 85% от закачанного летом топлива. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщил "Газпром".

"На 3 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон", - говорится в сообщении компании.

По данным "Газпрома", общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет 36,7%. А подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на две трети.

Также на минимальных значениях находится уровень заполненности украинских газохранилищ.

"На 3 февраля она снизилась до 11,2 млрд куб. м. Это на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года", - сообщает "Газпром".

В конце января "Газпром" сообщал, что в европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа.