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05.02.2022 21:34
Рубрика: Власть

Косачев о публикации Bloomberg: "Эскалация, как и разруха - только в головах"

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресловутая публикация Bloomberg сегодня ночью о начале российского вторжения на Украину на самом деле четко обозначает то самое пространство в политике и в мозгах, где требуется деэскалация.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Депутат Госдумы назвал провокацией публикации Bloomberg и Bild о вторжении России на Украину

Деэскалация требуется на той стороне, где играет Bloomberg. И где отрабатывают свою миссию его играющие тренеры. Превращающие мир в какой-то безысходный клозет.

Эскалация, как и разруха - только в головах. И совершенно точно не в наших. Пора начинать уборку, господа. Воняет.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.

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