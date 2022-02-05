Косачев о публикации Bloomberg: "Эскалация, как и разруха - только в головах"

Пресловутая публикация Bloomberg сегодня ночью о начале российского вторжения на Украину на самом деле четко обозначает то самое пространство в политике и в мозгах, где требуется деэскалация.

Деэскалация требуется на той стороне, где играет Bloomberg. И где отрабатывают свою миссию его играющие тренеры. Превращающие мир в какой-то безысходный клозет.

Эскалация, как и разруха - только в головах. И совершенно точно не в наших. Пора начинать уборку, господа. Воняет.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.