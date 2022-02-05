Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 февраля 2022 года № 57н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Зарегистрирован 05.02.2022 № 67165

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.02.2022 г.

Вступает в силу с 6 февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5186) и подпунктом 5.2.208 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2021, № 15, ст. 2596), приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный № 57786) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный № 57860), от 2 апреля 2020 г. № 264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г., регистрационный № 57956), от 29 апреля 2020 г. № 385н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58255), от 18 мая 2020 г. № 459н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный №58449), от 29 мая 2020 г. №513н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., регистрационный № 58560), от 7 июля 2020 г. № 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный № 58913), от 27 августа 2020 г. № 905н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный № 59645), от 15 сентября 2020 г. № 982н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2020 г., регистрационный № 59939), от 1 октября 2020 г. № 1062н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 г., регистрационный № 60279), от 23 октября 2020 г. № 1140н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный №60610), от 30 октября 2020 г. №1184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный №60860), от 4 декабря 2020 г. № 1288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2020 г., регистрационный №61475), от 23 марта 2021 г. № 232н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2021 г., регистрационный №63143), от 22 июля 2021 г. № 792н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2021 г., регистрационный № 64356), от 20 декабря 2021 г. № 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2021 г., регистрационный № 66626) и от 13 января 2022 г. № 7н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2022 г., регистрационный № 66894) (далее - приказ № 918н), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр М.А.Мурашко