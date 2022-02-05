Минздрав разрешил открывать больничный дистанционно при ОРВИ без сдачи ПЦР-теста

Россияне с симптомами простуды смогут открывать больничные на семь дней после дистанционной консультации с врачом. Для этого им не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Соответствующие изменения внесены во временный порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса, сообщили в Минздраве РФ.

"Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в кол-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Также отмечается, что после выздоровления или отсутствия симптомов ОРВИ через семь дней пациент сможет также дистанционно закрыть больничный без сдачи ПЦР-теста. Если состояние человека не улучшится, к нему на дом будет направлен врач, который сможет продлить больничный, взять анализ на ковид и назначить соответствующее лечение.

В Минздраве пояснили, что эта мера позволит разгрузить поликлиники и избавить от необходимости посещать врача пациентов с легким течением заболевания. "При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь", - говорится в сообщении. Такой порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

Ранее сегодня Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для контактировавших с больными COVID-19. Также в ведомстве сообщили, что переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться тех случаев, когда граждане находились на лечении более недели.