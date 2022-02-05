Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными ковидом. Соответствующее постановление опубликовано ведомством.

В документе указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться тех случаев, когда граждане находились на лечении более семи дней.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

Напомним, на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактировавших с больными коронавирусом при "омикроне" потерял смысл. По ее словам, изоляцию важно соблюдать при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, как, например, при кори при паротите. При этом Попова добавила, что "омикрон" крайне быстро передается и часто сама болезнь протекает бессимптомно.