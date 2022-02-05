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Рубрика: В мире

Нацсобрание Франции отклонило резолюцию о предоставлении убежища Ассанжу

Нацсобрание Франции в пятницу отклонило проект резолюции с призывом к правительству страны предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В поддержку документа высказались 17 депутатов, против выступил 31.

Фото: EPA
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Проект резолюции был внесен на рассмотрение нижней палаты французского парламента целой группой депутатов, передает РИА Новости. В документе они указывали, что Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле политическому преследованию со стороны Вашингтона. Они предлагали правительству Франции предоставить убежище Ассанжу, который раскрыл миру информацию о незаконных действиях США, а также о слежке американцев за Елисейским дворцом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему не помиловал Ассанжа и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. По его словам, "с одной стороны, это вроде шпионская история, а с другой - у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию", - объяснил политик. Трамп решил не брать на себя ответственность. "Пусть действие продолжается, пусть суд разберется", - добавил 45-й президент США.

В мире Европа Франция Джулиан Ассанж: история борьбы

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