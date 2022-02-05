Указ губернатора Орловской области от 4 февраля 2022 года № 52 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 1 раздела I дополнить пунктами "м", "н" следующего содержания:

"м) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, по их оказанию в период с 23:00 до 6:00, за исключением:

обслуживания навынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания либо с доступом посетителей в помещения объектов общественного питания только до места выдачи заказа, исключив при этом доступ посетителей в другие помещения объектов общественного питания);

оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-2 "Крым", Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна - Калиновка без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек;

н) деятельность ночных клубов, дискотек в период с 23:00 до 6:00.";

2) строку 1.21 раздела II изложить в следующей редакции:

2. Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу со дня официального опубликования и действует по 10 февраля 2022 года включительно.

Подпункт 2 пункта 1 вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







