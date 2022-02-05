Песков: Ошибочная публикация Bloomberg демонстрирует опасность агрессивных заявлений Запада

Напомним, у Bloomberg на сайте появился заголовок о "вторжении" России на Украину, но затем агентство признало ошибку и удалило его​​​.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил Песков.

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - заметил он.

"Можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Блумберг-ньюс", что будет иметь под собой основания", - сказал пресс-секретарь президента.