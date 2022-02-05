Посол России в США Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "вторжении"

Все разговоры о "российской агрессии" - чепуха, убежден посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, фейковая публикация агентства Bloomberg о якобы "вторжении" это просто безобразие.

"Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии - просто чепуха, - сказал посол в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". - Конечно, то, что сегодня случилось в ночи - просто безобразие. Не поддается никакому объяснению, когда Блумберг опубликовал заготовки, которые, видимо, стояли на stand-by, когда только нужно нажать на кнопку и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или еще куда-либо".

Он подчеркнул, что все это происходит в тот момент, когда США "накачивают Киев, вооруженные силы Украины, вооружениями".