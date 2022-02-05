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05.02.2022 08:28
Рубрика: Власть

Постпред РФ оценил восстановление США исключений из санкций против Ирана

Текст: Александр Саможнев

Восстановление отмененных ранее исключений из санкций может замедлить иранскую ядерную программу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Четкие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США на Иран остается ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы", - написал Ульянов в Twitter.

В США не могут договориться о санкциях против Ирана

Ранее официальный представитель госдепартамента США заявил, что администрация приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты отказываются от санкций в отношении гражданской ядерной программы Ирана, поскольку администрация Джо Байдена стремится обеспечить возврат к ядерной сделке 2015 года с Тегераном.

Госдепартамент уведомил Конгресс об отказе в пятницу, согласно документам, полученным NBC News. Изменение политики позволит другим странам сотрудничать в определенных областях нераспространения, необходимых для возвращения к международному ядерному соглашению.

Этот шаг приходится на критический момент. Ядерные переговоры между мировыми державами вступают в завершающую стадию, и участники переговоров в Вене надеются возродить соглашение эпохи Обамы, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП).

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. В 2018 году Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. В этой связи Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе.

В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря. В ходе седьмого раунда в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.

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