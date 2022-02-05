США решили восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана

Администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя Госдепартамента.

По его словам, данное решение принято, чтобы дать возможность третьим сторонам "участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения", в частности, из-за растущих запасов обогащенного урана в Иране. Дипломат отметил, что в Вашингтоне рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру. При этом решение администрации США восстановить исключения из режима санкций не означает, что стороны близки к возвращению в ядерную сделку.

Экс-президент США Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент США Джо Байден дал четко понять, что "готов вернуться к соблюдению Штатами обязательств в рамках СВПД, если Иран сделает то же самое". Томас-Гринфилд отметила, что американская сторона полностью готова снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД, что "позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки".

Пстпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи высказал мнение, что переговоры по иранской ядерной программе могут увенчаться успехом не за счет игрищ в обвинения, не путем установления искусственных сроков, не за счет угроз, запугивания или диверсионных действий в Иране, а только "за счет участия в переговорах с искренней политической волей и добрыми намерениями".