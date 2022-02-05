На Сахалине спасли оказавшихся под снегом из-за схода лавины рабочих

На Сахалине оказавшихся под лавиной людей сумели спасти.

По предварительным данным, четверо рабочих на территории "Солнцевского угольного разреза" на реке Полтавской проводили демонтаж трубы. Когда сошла лавина, два человека оказались под снегом, еще двое смогли выбраться самостоятельно.

В результате оперативных действий спасателей, людей, оказавшихся под лавиной, удалось быстро найти и спасти. Одного из них пришлось отправить в больницу. Жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, сообщают в Telegram-канале правительства Сахалинской области.