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05.02.2022 05:21
Рубрика: Общество

В Благовещенске на экстренный режим работы перейдут поликлиники

Текст: Сергей Набивачев

Поликлиники Благовещенска переходят на экстренный режим работы с 7 февраля. В учреждениях приостанавливаются профосмотры, диспансеризация и углубленная диспансеризация. При этом продолжают оказывать экстренную неотложную медпомощь и выдавать лекарства в рамках льготного обеспечения.

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- На этой неделе отмечаем резкий рост, в 3 раза, обращений за медицинской помощью с признаками респираторных инфекций в поликлиники Благовещенска. Мы уже увеличили количество инфекционных бригад в 3 раза. С 20 до 60, в том числе 16 педиатрических. Они будут оказывать медицинскую помощь на дому и в "красной зоне" поликлиник. Мы уже привлекли к этой работе 30 студентов АГМА, с понедельника привлекаем дополнительных сотрудников, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В Приамурье функционируют восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей. Это 900 коек. Свободный фонд - 22,6 процента коек. Сейчас в области лечатся 2884 пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении находятся 22,2 процента пациентов, на дому лечатся 78,8 процента. На кислородной поддержке в стационарах - 238 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких - 13 больных, а в реанимации - 28 пациентов. В госпиталях есть запас кислорода, средств индивидуальной защиты, лекарств и расходных материалов.

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