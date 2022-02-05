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05.02.2022 09:28
Рубрика: Власть

В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак

Текст: Сергей Набивачев

В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с безнадзорными собаками. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Осипов.

В забайкальском поселке собака напала на трехлетнего ребенка

"Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных", - разъясняется на сайте правительства региона. При этом ветеринарной службе предписывается обеспечить работу временных приютов и определить, сколько нужно построить постоянных. Местные власти вместе с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей.

На такие меры власти пошли из-за ситуации с нападениями собак. С начала года в краевом центре Чите отметили 64 случая укусов собаками людей. За прошлый год в регионе их зарегистрировали более 2,3 тысячи.

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