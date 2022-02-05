В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак

В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с безнадзорными собаками. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Осипов.

"Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных", - разъясняется на сайте правительства региона. При этом ветеринарной службе предписывается обеспечить работу временных приютов и определить, сколько нужно построить постоянных. Местные власти вместе с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей.

На такие меры власти пошли из-за ситуации с нападениями собак. С начала года в краевом центре Чите отметили 64 случая укусов собаками людей. За прошлый год в регионе их зарегистрировали более 2,3 тысячи.