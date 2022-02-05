Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор

Сторож одной из школ Омска заметил исчезновение светофора, стоявшего рядом с учебным заведением, и отправился в полицию. Там смогли поймать похитителя очень быстро. Сторож полицейским рассказал, что утром заметил на территории школы два погнутых знака пешеходного перехода и исчезновение односекционного мигающего светофора.

В полиции заподозрили в краже гражданина 39 лет, уже отсидевшего за побои и угрозу убийством. Когда полицейские пришли к нему домой, он занимался изучением похищенной техники. Оказалось, что мужчине отключили электричество за неуплату, и он решил использовать как источник электроэнергии солнечную батарею светофора. Он спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а светофор выбросил.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о краже.