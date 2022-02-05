Министр туризма Ставрополья задержан за превышение полномочий

Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения. Информацию об этом в субботу, 5 февраля, разместила на своем сайте прокуратура региона.

Как сообщала "РГ", прокурорская проверка контрактов минтуризма в сфере закупок товаров, работ и услуг прошла после того, как надзорное ведомство получило материалы оперативно-розыскной деятельности от УФСБ Ставропольского края. Из них следовало, что стоимость контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра была необоснованно завышена в десять раз.

"В настоящее время прокуратурой края и УФСБ по краю продолжаются проверки по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 г. по 2021 г.", - говорится в информации пресс-службы краевого надзорного ведомства.

Напомним, после возбуждения уголовного дела министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров.