В КБР продлили внеплановые каникулы для школьников

В Кабардино-Балкарии до 13 февраля продлили внеплановые каникулы для школьников, введенные из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19. Информацию об этом министерство просвещения республики разместила на официальной странице в Instagram.

"Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате", - говорится в сообщении министерства.

Ранее ведомство рекомендовало отправить на внеплановые каникулы школьников с 26 января по 6 февраля.

Подобная ситуация в ряде других северокавказских республик. Так, власти Северной Осетии приняли решение до 12 февраля продлить удаленный формат занятий в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом в пятницу сообщил глава республики на заседании оперативного штаба.

"Министерство образования попрошу снова организовать выдачу продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных семей. Итоговое собеседование по русскому языку среди выпускников 9-х классов пройдет в очном формате и с соблюдением всех эпидемиологических мер. Роспотребнадзор, подключитесь к этой работе. И самое главное - это контроль и анализ текущей ситуации. Мы не должны допустить ухудшения ситуации", - обратился Сергей Меняйло к профильным ведомствам.

Вузам было также рекомендовано перевести студентов на обучение с применением дистанционных технологий.

Как писала "РГ", в Республике Адыгея в связи с ростом заболевания коронавирусом все школы с понедельника, 7 февраля, также перейдут на дистанционное обучение.