Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк в Архангельской области был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, передают в министерстве.

В 2022 году это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2".

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в конце ноября прошлого года была успешно запущена также с космодрома Плесецк. А в конце декабря ракета стартовала с космодрома Байконур.