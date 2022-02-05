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05.02.2022 10:49
Рубрика: Общество

Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

С космодрома Плесецк в Архангельской области был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, передают в министерстве.

В 2022 году это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2".

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в конце ноября прошлого года была успешно запущена также с космодрома Плесецк. А в конце декабря ракета стартовала с космодрома Байконур.

С космодрома Плесецк запустили ракету тяжелого класса "Ангара"
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