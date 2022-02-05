Топ-5 крутых кроссоверов, которых не хватает в России

"Российская газета" представляет рейтинг ярких кроссоверов, которых не хватает на российском рынке.

Hyundai Bayon

Компактный кроссовер B-сегмента разрабатывался специально для Европы. И название получил соответствующее - в честь популярного французского курорта (Bayonne).

Дизайн сделан ярким и запоминающимся, с большим количеством выштамповок на боковинах, и множеством горизонтальных элементов, визуально расширяющих автомобиль.

В Hyundai заявляют, что при компактных размерах (длина всего 4180 мм, а колесная база - 2580 мм) постарались сделать салон максимально просторным. Да и по оснащению кроссовер ничуть не обделен. Bayon предлагает цифровую приборную панель с экраном 10,25 дюйма, атмосферную подсветку салона, беспроводную зарядку, встроенную навигацию, музыку Bose и комплекс систем безопасности Smart Sense, включающий адаптивный круиз, автоторможение, мониторинг слепых зон и прочее.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Колесные диски могут быть даже 17-ми, с ними достигается максимальный дорожный просвет - 183 мм (стандартно он составляет 165 мм). Однако привод только передний. Bayon оснащается двумя двигателями на выбор. Атмосферный мотор 1,2 л (84 л.с.) идет только в паре с 5-ступенчатой механикой.

Турбированный литровый двигатель доступен в двух вариантах мощности - на 100 и 120 л.с. Для первого варианта система "мягкого" гибрида (48V) опциональна, а с более мощным идет по умолчанию.

Покупателям таких Bayon на выбор предложены две коробки передач: 6-ступенчатая механическая либо 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Причем механика здесь необычная, а интеллектуальная (iMT). Когда водитель отпускает педаль газа, коробка разрывает связь между двигателем и трансмиссией. Это позволяет кроссоверу двигаться в режиме наката, снижая расход топлива и уровень вредных выбросов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Во Франции Bayon стоит от 17 850 до 27 600 евро за базовые версии (1,54-2,38 млн рублей).

Kia Niro

Фото: Пресс-служба Kia.

Совсем недавно Kia представила второе поколение своего компактного кроссовера Niro. Эта машина крупнее того же Bayon - длина 4420 мм, а колесная база 2720 мм. Со сменой поколений в дизайне произошла самая настоящая революция.

Если первый "Ниро" (продается с 2016 года) не выделялся какими-то яркими чертами снаружи или внутри, то новый кроссовер выглядит необычно даже на фоне современного модельного ряда "корейцев".

Автомобиль старались сделать ярким и модным - здесь светотехника затейливой формы и глянцевый пластик по периметру. Но самая необычная деталь - контрастная вставка на задней стойке. В зависимости от цвета кузова она может быть черной либо серой. Более того, у этой стойки есть и функциональное назначение - внутри нее проходят воздушные потоки, улучшающие аэродинамику.

Фото: Пресс-служба Kia.

В салоне изменений не меньше. Дизайн интерьера напоминает электромобиль Kia EV6. В Niro теперь двухспицевый руль, два больших экрана (по 10,25 дюйма) под единым стеклом, необычная шайба управления трансмиссией, а также расширенное применение вторсырья в отделке.

Фото: Пресс-служба Kia.

Опционально кроссовер тоже не отстает от старших моделей. Открыть автомобиль можно прямо со смартфона, используя цифровой ключ, есть проекционный экран, атмосферная подсветка, премиальная музыка Harman/Kardon, а также несколько необычных фишек.

У сиденья переднего пассажира есть положение для релакса (знакомо нам по Hyundai Sonata), а выехать с узкого пространства поможет интеллектуальный парковщик (как на Hyundai Santa Fe). Также в Niro есть центральная подушка безопасности между передними сиденьями.

На данный момент кроссовер продается только в Южной Корее, до рынков Европы и США он доберется позже. Пока что Niro доступен исключительно в виде гибрида. У него двигатель 1,6 л (105 л.с.) дополнен электромотором на 32 кВт, коробка передач - роботизированная шестиступенчатая. Привод только передний.

Корейские цены на такой гибрид составляют 26,6-35,1 млн вон (1,6-2,1 млн рублей.) Позднее в гамме появится полностью электрический Niro.

Nissan Magnite

Фото: Пресс-служба Nissan.

Компактный кроссовер Magnite дебютировал чуть больше года назад. Изначально его планировали выпускать под брендом Datsun. Передок действительно напоминает другие индийские модели этой марки, да и на знакомые российским покупателям on-Do и mi-Do он тоже немного похож.

Этот кроссовер значительно проще тех же Bayon или Niro, так как изначально разрабатывался для рынков развивающихся стран. Тем не менее, дизайн получился интересным - на боковинах есть рельефные выштамповки, по периметру идет обрамление из некрашеного пластика, а дополняют облик узкие светодиодные фары и двухцветная окраска кузова.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Оснащение тоже нельзя назвать бедным. У Nissan есть круиз-контроль, цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, камеры кругового обзора, музыка JBL, беспроводная зарядка смартфона и атмосферная подсветка. Кстати, в салоне есть знакомые нам элементы от моделей Renault. Например, руль или блок климат-контроля.

Magnite оснащается трехцилиндровым литровым мотором. Его атмосферная версия выдает 72 л.с., и сочетается только с 5-ступенчатой механикой. Турбоверсия развивает 100 л.с. и может оснащаться не только механикой, но и вариатором. Привод у кроссовера в любом случае передний, зато дорожный просвет внушительный - 205 мм.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Изначально Magnite был представлен в Индии. Потому и получил длину менее четырех метров (3998 мм), из-за местных льгот. Колесная база при этом 2500 мм.

На данный момент кроссовер продается в пятнадцати странах, и цены сильно отличаются в зависимости от региона. Например, в Индии они начинаются от 576 500 рупий (588 тысяч рублей), и доходят до 1 036 000 за максимальную комплектацию (1,05 млн рублей). А в ЮАР Magnite стоит 269800-321300 южноафриканских рэндов (1,35-1,61 млн рублей).

Chevrolet Tracker

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Сейчас компактный кроссовер выпускается во втором поколении. Первый Tracker даже можно встретить на российских дорогах. И по большому счету, этот автомобиль российским потребителям знаком - ведь по сути это перелицованный Opel Mokka.

Второе поколение немного увеличилось в размерах (длина - 4270 мм, колесная база 2570 мм) и заметно похорошело внешне. Tracker получил агрессивный дизайн передней части со светодиодной оптикой, и выштамповки сложной формы на боковинах. Спортивности облику добавляют черные колесные диски, а также красные акценты на зеркалах и решетке радиатора.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Салон стал свежее. На спортивность здесь намекает центральная консоль, немного развернутая в сторону водителя. По дизайну интерьера или оснащению каких-то особых изысков здесь нет. В максимальной комплектации есть задние парктроники, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, панорамный люк, светодиодные задние фонари, а картинка с камеры заднего вида выводится на 8-дюймовый сенсорный экран.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Кроссовер оснащается трехцилиндровым турбомотором (125 л.с.) и 6-ступенчатым классическим "автоматом". Привод - только передний, а дорожный просвет составляет 161 мм. В Казахстане у Chevrolet Tracker две комплектации, отличающиеся в основном внешним декором. Цены - от 9,29 до 9,79 млн казахстанских тенге (1,67-1,76 млн рублей).

Toyota Yaris Cross

Фото: Пресс-служба Toyota.

Yaris Cross - самый компактный кроссовер в европейской модельной гамме Toyota. С длиной в 4180 мм и колесной базой 2560 мм он расположился под кроссовером C-HR, который российским покупателям знаком. Модель собирается во Франции, и представлена только в качестве гибрида.

Дизайн получился типично тойотовским, узнаваемость тут на высоком уровне. Передок вышел оригинальным, сбоку квадратные колесные арки роднят кроссовер со старшим RAV4, а задняя часть похожа на обычный хэтчбек Yaris.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Дизайн салона практически полностью повторяет обычный Yaris. Из примечательных опций есть большой проекционный экран, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, комплекс Toyota Smart Sense, включающий адаптивный круиз-контроль, автоторможение, чтение дорожных знаков и прочее.

Тойотовцы поработали и над внутренним пространством, сделав багажник максимально функциональным. Спинки заднего дивана раскладываются в пропорции 40:20:40, в подполье есть второй этаж. А самое интересное, что пол багажника тоже раскладывается по отдельности, позволяя эффективнее заполнять пространство.

У гибридного кроссовера трехцилиндровый двигатель 1,5 работает в связке с электромотором (общая мощность установки 116 л.с.) и вариатором. Привод может быть не только передним, но и полным. Дорожный просвет - 160 мм. Цены на Yaris Cross во Франции начинаются с 24 100 евро (2,1 млн рублей), топовый кроссовер обойдется в еще более внушительную сумму - 33 100 евро (2,88 млн рублей).