Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при "дельте"

Португальские ученые пришли к выводу, что риск госпитализации при заражении "омикроном" на 75% ниже, чем при заражении "дельтой". Об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

Эксперты из института здравоохранения им. Рикарду Жорже после анализа данных по госпитализации, выяснили, что на сто пациентов, попавших в больницу с "дельтой", только 25 были заражены "омикроном". Также ученые установили, что люди, госпитализированные с "омикроном", в среднем меньше находятся в больнице, чем при других штаммах. Равно как и риск смерти с "омикроном" гораздо ниже.

Исследование проводилось на основании статистики заболевших в декабре жителей Португалии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заражение "омикроном" вызывает пневмонию в 6,5% случаев. По ее словам, "омикрон" стремительно распространяется по миру, за шесть недель число подтвержденных случаев в мире увеличилось почти в 30 раз.