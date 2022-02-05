В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину

ООН рекомендует всем сторонам, которые связаны с обстановкой вокруг Украины, отказаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - заявил Хак агентству РИА Новости.

В ночь на субботу агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщило о нападении России на Украину. Позже СМИ сообщило, что выпустило ее по ошибке и удалило. Агентство пообещало провести внутреннее расследование инцидента.