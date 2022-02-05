В США число скончавшихся из-за коронавируса превысило 900 тысяч

В США с начала пандемии коронавируса скончались уже более 900 тысяч человек. Такие данные в пятницу опубликовал Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, а также ряда других источников.

По его данным, лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тысяч летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, около трети смертей от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, передает ТАСС.

Заразились коронавирусом за время пандемии в общей сложности 76,2 миллиона американцев. Только за последние четыре недели, на фоне распространения штамма "омикрон", зафиксированы более 17 миллионов заболевших.

Ранее специалисты Университета Джонса Хопкинса провели исследование и пришли к выводу, что массовые локдауны в США и Европе незначительно повлияли на снижение смертности от коронавируса. "Ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты", - отмечают авторы доклада.