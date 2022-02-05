Вильфанд: Жителей центра европейской части РФ ждут оттепель и дожди

В центре европейской части России прогнозируются температура на 8-10 градусов выше нормы и небольшие осадки, в том числе дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, очередные циклоны направились к центру европейской части страны. Начиная с понедельника и до конца будущей рабочей недели температура будет высокая: примерно на 8-10 градусов выше средних значений. По ночам ожидается +1…-6 градусов, днем - около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов, рассказал метеоролог РИА Новости.

Вильфанд добавил, что погода будет "не очень радостной". Всю неделю будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Во вторник и среду прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег. Также будет гололедица.

Ранее сообщалось, что в середине следующей недели в столичном регионе прогнозируется до плюс 4 градусов. Плюсовыми станут и ночные температуры. В целом, по данным синоптиков, февраль в Москве будет теплее обычного.