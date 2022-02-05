Врач объяснил, как с помощью душа можно "прочистить" артерии

Врач-фармацевт Хуссейна Абдех из MedicineDirect считает, что принятие душа может в определенных случаях принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.

По словам медика, именно прохладный душ улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате у человека может снизиться кровяное давление, а также улучшиться проходимость артерий, закупоренных из-за последствий высокого уровня холестерина. "Действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии", - цитирует словам Абдеха издание Медикфорум.

Также отмечаете, что прохладный душ может помочь снизить уровень вредного жира в организме, заставляя тело использовать его для обогрева.

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