Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет консолидироваться в диапазоне 75-78 к доллару и 86-89 к евро.

Валютный рынок остается чувствительным к геополитическим новостям, что может провоцировать резкие колебания курса рубля в обе стороны. Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности, однако санкционная риторика остается жесткой, что нервирует инвесторов.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и рекордный приток валюты в страну. Цена на нефть Brent продолжает расти - в конце недели котировка обновила 7-летний максимум выше 93 долларов за баррель. Свой вклад в укрепление рубля вносит и приостановка покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Дополнительную поддержку рублю окажет ужесточение монетарной политики Банком России. Полагаем, что на заседании в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 9,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов как для российских, так и иностранных инвесторов.

Главной статистикой предстоящей недели и риск-фактором для рубля будут данные по инфляции в США за январь. Рынок прогнозирует, что годовая инфляция ускорится до нового 40-летнего максимума в 7,3%.

В случае более высоких значений инфляции возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит ужесточение монетарной политики для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.​

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий Private Banking банка "Зенит":

- Тенденция на подорожание нефти не поменяется в ближайшее время. Геополитическая напряженность в мире остается в числе основных драйверов роста. Постепенное преодоление пандемии и возрождение хозяйственной активности также положительно сказывается на ценах на нефть. Рост спроса на сырье усиливает нехватка энергоносителей, таких как газ и уголь. В свою очередь, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и других ведущих центробанков в мире негативно сказываются на стимулировании спроса. По итогу ожидаем сохранения диапазона 90 долларов за баррель Brent.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- В конце недели российский рынок акций проявил относительную слабость. Особенно она была заметна в пятницу, когда мы снижались вслед за другими площадками несмотря на подорожание нефти, которая обновляла семилетние ценовые вершины.

Одной из причин такого расхождения наших акций с нефтью мог выступить фактор пятницы, когда многие воздерживаются от покупок бумаг или предпочитают избавляться от них, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Высокая геополитическая неопределенность лишь усиливает подобные настроения. Поэтому, если в ближайшие несколько дней эти опасения не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, российские фондовые индикаторы способны возобновить рост.

Устойчивость восходящего движения у нас по-прежнему будет зависеть от новостного фона, связанного с геополитикой. Он должен хотя бы не приносить новых раздражителей. В этом случае мы можем проверить на прочность ближайшие сопротивления, которые находятся на установленных в среду трехнедельных вершинах: 3585 пунктов у индекса МосБиржи и 1486 пунктов у индекса РТС.

Однако уже в ближайший четверг сильно повлиять на все рынки способны данные о потребительской инфляции в США. Ожидается ее рост, и если он превысит прогноз, это может вызвать массированные распродажи рисковых активов, поскольку на этом фоне ФРС будет вынуждена ускорить ужесточение монетарной политики, что негативно скажется на перспективах мировой экономики.