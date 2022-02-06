Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Новости

В Канаде автомобиль въехал в толпу противников коронавирусных ограничений 01:47
В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик 01:17
Два гола Жиру обеспечили победу "Милана" над "Интером" 00:40
Онлайн-трансляция мужского скиатлона на Олимпийских играх 00:20
Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg 05.02.2022
Ле Пен пообещала французам выход из НАТО в случае ее избрания президентом 05.02.2022
Посол России в США Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "вторжении" 05.02.2022
Эмир Кустурица пообещал содействовать деятельности РГО в мире 05.02.2022
Посол РФ Антонов: США пытаются свести все международные проблемы к Украине 05.02.2022
Более 585 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.02.2022
На Украине мужчину осудили на 5 лет условно за публикацию цитат Ленина и Сталина 05.02.2022
Школы и детсады будут переводить на дистант при отсутствии из-за болезни 20% детей 05.02.2022
Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке 05.02.2022
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине 05.02.2022
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19 05.02.2022
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину 05.02.2022
Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой 05.02.2022
Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране" 05.02.2022
РПЦ выразила готовность участвовать в адаптации бывших заключенных 05.02.2022
Ассистент Карпина рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе "Зенита" 05.02.2022
Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при "дельте" 05.02.2022
Митрополит Иларион: Святая вода не должна и не может продаваться в храмах 05.02.2022
Протестующие привезли навоз к парламенту Молдавии 05.02.2022
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Беларусью 05.02.2022
Философскому факультету МГУ исполнилось 80 лет 05.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет консолидироваться в диапазоне 75-78 к доллару и 86-89 к евро.

Валютный рынок остается чувствительным к геополитическим новостям, что может провоцировать резкие колебания курса рубля в обе стороны. Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности, однако санкционная риторика остается жесткой, что нервирует инвесторов.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и рекордный приток валюты в страну. Цена на нефть Brent продолжает расти - в конце недели котировка обновила 7-летний максимум выше 93 долларов за баррель. Свой вклад в укрепление рубля вносит и приостановка покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Дополнительную поддержку рублю окажет ужесточение монетарной политики Банком России. Полагаем, что на заседании в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 9,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов как для российских, так и иностранных инвесторов.

Главной статистикой предстоящей недели и риск-фактором для рубля будут данные по инфляции в США за январь. Рынок прогнозирует, что годовая инфляция ускорится до нового 40-летнего максимума в 7,3%.

В случае более высоких значений инфляции возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит ужесточение монетарной политики для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.​

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий Private Banking банка "Зенит":

- Тенденция на подорожание нефти не поменяется в ближайшее время. Геополитическая напряженность в мире остается в числе основных драйверов роста. Постепенное преодоление пандемии и возрождение хозяйственной активности также положительно сказывается на ценах на нефть. Рост спроса на сырье усиливает нехватка энергоносителей, таких как газ и уголь. В свою очередь, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и других ведущих центробанков в мире негативно сказываются на стимулировании спроса. По итогу ожидаем сохранения диапазона 90 долларов за баррель Brent.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- В конце недели российский рынок акций проявил относительную слабость. Особенно она была заметна в пятницу, когда мы снижались вслед за другими площадками несмотря на подорожание нефти, которая обновляла семилетние ценовые вершины.

Фото: istock
Эксперты рассказали, можно ли доверять "индексу бигмака"

Одной из причин такого расхождения наших акций с нефтью мог выступить фактор пятницы, когда многие воздерживаются от покупок бумаг или предпочитают избавляться от них, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Высокая геополитическая неопределенность лишь усиливает подобные настроения. Поэтому, если в ближайшие несколько дней эти опасения не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, российские фондовые индикаторы способны возобновить рост.

Устойчивость восходящего движения у нас по-прежнему будет зависеть от новостного фона, связанного с геополитикой. Он должен хотя бы не приносить новых раздражителей. В этом случае мы можем проверить на прочность ближайшие сопротивления, которые находятся на установленных в среду трехнедельных вершинах: 3585 пунктов у индекса МосБиржи и 1486 пунктов у индекса РТС.

Однако уже в ближайший четверг сильно повлиять на все рынки способны данные о потребительской инфляции в США. Ожидается ее рост, и если он превысит прогноз, это может вызвать массированные распродажи рисковых активов, поскольку на этом фоне ФРС будет вынуждена ускорить ужесточение монетарной политики, что негативно скажется на перспективах мировой экономики.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Курс рубля Цена на нефть

Главное сегодня

Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg
Ле Пен пообещала французам выход из НАТО в случае ее избрания президентом
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19
В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19