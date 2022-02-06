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Рубрика: В мире

Елизавета II хочет, чтобы жена принца Чарльза получила титул королевы-консорта

Текст: Иван Сысоев
Фото: Joe Giddens/ POOL/ AFP Фото: Joe Giddens/ POOL/ AFP
Фото: Joe Giddens/ POOL/ AFP

Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Фото: EPA-EFE
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"Знаю, что когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом", - приводятся заявление королевы, приуроченном к отмечаемому 6 февраля 70-летнему юбилею ее правления.

По традиции жена британского короля должна получать титул королевы-консорта и именоваться Ее Величеством, однако для нынешней супруги принца Уэльского ситуация долго обещала быть иной. Британская публика много лет не могла простить принцу Чарльзу внебрачную связь с Камиллой Паркер-Боулз. А когда наследник престола после долгих колебаний женился на ней в 2005 году, Букингемский дворец распространил заявление о том, что новоиспеченной герцогине Корнуоллской "необходимо будет использовать титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский взойдет на трон".

В британских СМИ считают поступок Елизаветы "экстраординарным и очень щедрым". Они отмечают, что имиджа герцогини Камиллы в последние годы улучшился, она активно участвует в общественной жизни и благотворительности.

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