Лукашенко: США толкают Украину к войне

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россией и Беларусью нарисованы "красные линии" для украинских властей, перейдя которые, они получат ответ. В то же время, по мнению белорусского лидера, именно США толкают Украину к войне: "Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: "Ах, Украина будет воевать". Да не Украина, американцы их толкают на войну".

В ходе интервью Лукашенко отметил правильность действий российского президента в сложившейся ситуации: "Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" - получай!" Отвечая на вопрос о возможном ракетном ударе по украинской территории, Лукашенко допустил данный вариант: "Все, что только есть. Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил".