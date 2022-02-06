Могут ли оштрафовать за пересечение "сплошной", если ее не видно под снегом

Даже при эффективной работе дорожных служб после сильных снегопадов разметку нередко становится не видно под слоем снега или грязи. Какие ориентиры должен выбрать в этом случае водитель, и могут ли его оштрафовать за перестроение или поворот через ставшую невидимой "сплошную"?

Представим такую ситуацию - вы осуществляете разворот, не доехав нескольких метров до "разрыва" в "сплошной", потому что из-за сильного снегопада разметка практически не читается.

Надежду на то, что вы все-таки не нарушили ПДД, вселяют соседи по потоку - вы едете буквально по их следам. Однако не факт, что инспектор ГИБДД правильно оценит вашу инициативу. Как вариант, он может указать вам на знак на обочине, обозначающий место разворота, равно как заявить, что в условиях плохой видимости нужно совершать маневр лишь при полной уверенности в его "легитимности".

Что делать в такой ситуации? Если представитель правопорядка настаивает на том, что вы все-таки пересекли сплошную, вступать в спор не стоит. Вместо этого документально зафиксируйте свое несогласие с решением инспектора в соответствующей графе протокола.

Собираем доказательную базу

Для аргументации своей правоты обязательно сделайте фото или видеосъемку участка дороги с нечитаемой разметкой. Желательно, чтобы на снимок попал не только участок дороги, где было зафиксировано нарушение, но и близлежащие объекты, названия улиц, номера домов и так далее.

Важно также, чтобы в фото- и видеоматериалах была указана корректная дата съемки. Не будет лишним также позвать в свидетели соседей по потоку, чтобы они смогли свидетельствовать в вашу пользу. Лучшим же аргументом для судей будет запись вашего видеорегистратора, если он, конечно, у вас имеется.

Когда и куда жаловаться

Вся эта доказательная база понадобится для обжаловании постановления, особенно если вам вменяют в вину выезд на выделенную полосу или "встречку".

Ведь за оба нарушения, как известно, предусмотрены крупные штрафы и даже лишение прав. О своем несогласии пишем в протоколе - указываем на характер дорожной обстановки, нечитаемость разметки и т.д.

Жалобу же на постановление отправляем в десятидневный срок, причем не сразу в суд, а лучше - вышестоящему руководителю в ГИБДД. Дело в том, что нередко урегулировать вопрос удается на этом уровне, и тут все будет напрямую зависеть от аргументации (доказательной базы), которую вы предоставите. При веских аргументах с вашей стороны штраф с большой степенью вероятности отменят. В противном случае передаем заявление в суд. Судьи должны будут принять во внимание все обстоятельства нарушения, и при отсутствии оснований для однозначного установления вины водителя наказание может быть отменено.

Что делать, если штраф пришел по почте

Хотя представители МВД неоднократно уточняли, что нарушения, выявленные с помощью камер в плохую погоду, не должны администрироваться, все-таки существует вероятность, что водитель все же получит так называемое "письмо счастья". Если вы все же получили такой штраф, поступаем так же, как в случае с постановлением, составленным сотрудником ГИБДД, - пишем жалобу на имя руководителя ГИБДД или подаем в суд.

Можно ли обжаловать выезд на "встречку"

Наиболее сложно будет убедить судей, что вы не нарушили правил, когда пересекли нечитаемую "сплошную" для обгона по "встречке". Даже если вы предоставите упомянутую доказательную базу, высока вероятность, что этого будет недостаточно для решения дела в вашу пользу.

Позиция судов, как правило, такова, что водитель должен ориентироваться прежде всего на знаки, визуально разделять заметенную снегом дорогу на две части и двигаться по правой половине, а в случае неуверенности в законности маневра обгона, отказаться от его проведения. Отметим, что в этой позиции есть логика, поскольку в конечном счете она работает на безопасность езды.

Если из-за нечитаемой разметки произошла авария

И еще один интересный нюанс - если авария произошла на участке дороги, где не была видна разметка, водитель вправе привлечь к ответу дорожные службы. Собрать доказательства, что ДТП случилось именно по вине дорожников, проигнорировавших уборку трассы, будет нелегко, однако при солидной доказательной базе судья вполне может назначить компенсацию водителю.