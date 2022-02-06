Названы шесть кожных признаков заболевания "омикрон"-штаммом

Британские ученые, изучившие за последние месяцы особенности течения заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса, пришли к выводу, что даже при бессимптомной форме болезни COVID-19 может проявляться на коже в виде различных высыпаний. В этом случае следует все же сдать ПЦР-тест, так как высока вероятность, что результат окажется положительным.

Разработчики приложения ZOE Tracker, которое отслеживает состояние зараженных на территории Великобритании людей, пришли к выводу, что наиболее распространенный кожный симптом "омикрона" - это "ковидные" пальцы, ранее характерные для штамма "альфа". Речь идет о покраснении пальцев ног, иногда с сыпью, волдырями и отеком.

Также частным проявлением "омикрона" стали потрескавшиеся и воспаленные губы, сухость кожи, доходящая до экземы и зуда в области шеи и грудной клетки. Нередки внешние признаки потницы, которые чаще всего проявляются при коронавирусе на сгибах рук и ног. Такого рода сыпь может беспокоить неделями. Также среди кожных проявлений "омикрона" врачи называют сыпь, аналогичную крапивнице с выпуклыми бугорками, и сыпь, напоминающую обморожение - небольшие пятна красного или пурпурного цвета, тоже с выпуклостями, но не зудящие, пишет Daily Express.

Ранее российские врачи обращали внимание, что штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут вызывать различные проблемы с кожей, в частности провоцировать появление токсической эритемы в виде синюшных пятен на коже, поражения слизистых полости рта. Это наиболее частые из кожных симптомов, следом идут коронавирусная крапивница, обострение псориаза, витилиго и атопического дерматита.

Для защиты организма от тяжелого течения заболевания, а также от постковидного синдрома и осложнений медики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-19.