Недорогие китайские кроссоверы: стоит ли с ними связываться

Метаморфозы отечественного авторынка, которые никогда не дают расслабляться профильным аналитикам и экспертам, в очередной раз подкинули свинью. Еще каких-то пять лет назад китайским автомобилям отводилась роль конкурентов Lada и УАЗу, а сегодня бренды из Поднебесной теснят Toyota и Hyundai, выводя на российский рынок машины, стоящие одной ногой в премиум-классе. И самое удивительное - их покупают! Но кассу китайцам, конечно, делают не они, а самые доступные модели. Что это за автомобили и что они предлагают за обозначенные деньги.

Секрет успеха китайских брендов прост и состоит всего из трех пунктов. Первый и главный - китайцы к концу первой четверти XXI века научились делать машины, и это факт. Да, пришлось потратиться на западных дизайнеров и инженеров.

Да, путь был непростой и полный ошибок, но упорство, с которым, сжав зубы, идут на захват рынков азиатские бренды, привело к соответствующим результатам - сев в китайскую машину и закрыв значок на руле, определить, что это продукция из Поднебесной уже так просто не получится.

Второй козырь - конечно, цены. Хотя назвать их доступными язык уже не повернется, но все-таки китайские модели пока еще заметно выгоднее традиционных конкурентов, учитывая, что модели из Китая сегодня представлены в самом ходовом классе кроссоверов и внедорожников.

Ну и третий, уже чисто стратегический момент - китайские бренды, обладая громадными ресурсами, позволяют себе не гнаться за прибылью, а постепенно захватывают долю рынка. А это значит крайне лояльное отношение к условиям сделки, что отражается и на минимальных накрутках, и на уверенном поддержании склада. Пока конкуренты воюют с дефицитом и дилерами, в китайских автосалонах предлагаются автомобили из наличия с минимальными доплатами.

Итак, что же, собственно, можно купить у китайцев из самого недорогого?

Chery Tiggo 4 - от 1 139 900 рублей

Одна из самых популярных моделей Chery ввиду крайне привлекательной цены, которая дополняется симпатичной внешностью и достойным набором опций даже в самых простых версиях. По сути Chery Tiggo 4 - это полный китайский аналог Hyundai Creta: автомобили идентичны по габаритам и схожи по характеристикам.

За обозначенные деньги Tiggo 4 предлагает пакет опций, практически не требующий доплаты: набор систем активной безопасности, пара фронтальных подушек, электропакет, кондиционер, подогрев сидений, простенькую магнитолу и даже литые диски.

Что касается ездовых характеристик, то для городского кроссовера их вполне достаточно. Неторопливый мотор 1.5 на 113 лошадок, расход около 10 литров на 100 км\ч, небольшой багажник на 340 литров и достойные 190 мм дорожного просвета. Доплатить можно разве что за вариатор. Причем коробка предлагается сразу в более дорогой комплектации, так что доплата 160 000 рублей оправдана.

Geely Atlas - от 1 476 990 рублей

Geely сегодня предлагает свою главную модель сразу в двух поколениях. Само собой, подешевле та, которая постарше.

Главное достоинство Atlas, который получается даже чуть выгоднее, чем более компактный кроссовер Coolray, в том, что это полноценный среднеразмерный вседорожник длиной более 4,5 метров. В пересчете на потраченный рубль - одно из лучших предложений на рынке.

Базовая комплектация оснащена 2.0-литровым 140-сильным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. За доплату можно выбрать еще из двух моторов, а также автоматическую коробку и полноприводную трансмиссию.

Уровень оснащения тоже вопросов не вызывает. Минимальный пакет включает даже систему бесключевого доступа в салон, однозонный климат-контроль и литые 17-дюймовые диски.

Haval Jolion - от 1 499 000 рублей

Новинка бренда, ярко ворвавшаяся не только на авторынок России, но и в топ отечественной статистики продаж. Jolion - главная угроза корейским лидерам, отгрызающая у них клиентов.

Haval представил машину, которая выглядит и едет заметно дороже, чем стоит. Стильный и нарядный кроссовер добротен и просторен в салоне, хоть и не может похвастать большим багажником, также хорошо оснащен современными опциями.

Jolion в базе оснащается шустрым 143-сильным турбомотором, способным разогнаться до 100 км\ч менее чем за 10 секунд, а стандартная комплектация включает в себя, помимо основного привычного пакета, климат-контроль, датчики дождя и света, бесключевой доступ и продвинутую мультимедийную станцию. Доплата за скорострельный аналог DSG - 100 000 рублей.

Единственный нюанс - машине явно не хватило доводочных испытаний. При всех достоинствах есть вопросы к эргономике и ездовым характеристикам. Однако, судя по продажам, потенциальную аудиторию они не сильно смущают.

Changan CS35Plus - от 1 519 900 рублей

Фото: Пресс-служба Changan.

Не так давно полностью перезапустивший в России весь проект бренд Changan после начала коронавирусного кризиса заметно сбавил обороты. Несмотря на огромный и, кстати, современный модельный ряд на своей родине, у нас по-прежнему представлено только три модели, причем две из них очень схожи по характеристикам.

Так или иначе, а базовый кроссовер CS35Plus отличается современным внешним видом, напоминающим о Volkswagen Tiguan, а также реально богато сделанным интерьером и ездовым комфортом. Если брать по размеру, то CS35Plus - это прямой конкурент Nissan Qashqai. Минимальный набор опций, опять же, включает все необходимое, а основной акцент сделан на богатой мультимедийной системе, которая идет в базе.

Единственный 1.6-литровый 128-сильный двигатель, сделанный по маздавской технологии, достаточен для города, но особо проворен на трассе, что подтверждает городское позиционирование модели.

В целом же обеспечить модели хороший спрос мешает самая высокая среди китайских одноклассников цена и не самая развитая дилерская сеть.