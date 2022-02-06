Посол Антонов: К 30 июня еще 28 российских дипломатов покинут США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об отношении американских властей к российским дипломатам. Речь идет о тех гражданах РФ, которые не так давно были выдворены из США. "Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть страну", - подчеркивает Антонов. При этом россиянам дали понять, что, если те останутся в Соединенных Штатах, их арестуют и отправят "в соответствующее учреждение". Это уже прямые угрозы, заявил посол.

Он добавил, что до 30 июня из США должны уехать еще 28 российских дипломатов. Когда Антонова спросили о возможном разрыве дипломатических отношений , он ответил, что данный вопрос находится в компетенции президента. Но для налаживания связей представительства РФ в США будут работать "до последнего дипломата". Антонов пообещал сделать все для того, чтобы отстоять интересы России, пытаясь при этом нормализовать отношения двух стран.

Ранее в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол заявил, что новые санкции в отношении Москвы будут введены. Это лишь вопрос времени. В американском Конгрессе каждый день обсуждают данную тему. Но американские законодатели не могут договориться. Разночтения возникают по объемам и срокам санкций. "Вопрос очень серьезный, американцы просчитывают. Я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. От этого проиграют все", - убежден Антонов.